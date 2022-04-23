شاهد جيدًا.. اعرف شخصيتك مما في هذه الصورة

أشجار أم ناطحات سحاب.. أولًا

وقالت "الصن": إن "وهمًا بصريًّا" انتشر على الإنترنت يكشف جوهر شخصية الإنسان، ويمكن رؤية الرسمة على أنها أشجار أو ناطحات سحاب في الوقت نفسه؛ لكن رؤية أي منهما أولًا له دلالة كبيرة.