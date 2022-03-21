شاهد.. حقيقة صورة السفينة الإماراتية التي غرقت قبالة سواحل إيران

صورة قديمة وزعتها "فرانس برس"

إلا أن الصورة لا علاقة لها بحادثة السفينة الإماراتية، ووزعتها وكالة فرانس برس في الرابع من يونيو 2021، وهي تظهر سفينة نقل حاويات سنغافورية غرقت خارج ميناء كولمبو في سريلانكا بعد 12 يوماً على اندلاع حريق فيها.