شاهد.. حقيقة صورة السفينة الإماراتية التي غرقت قبالة سواحل إيران

بعد ساعات على إعلان غرق سفينة شحن إماراتية في مياه الخليج قبالة سواحل إيران، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعى ناشروها أنها لهذه السفينة.
إلا أن الادعاء غير صحيح، فالصورة في الحقيقة تعود لسفينة نقل حاويات غرقت عام 2021 في سريلانكا، حسب وكالة "فرانس برس".
انتشار صورة خطأ
ويظهر في الصورة سفينة ضخمة وهي تغرق في البحر، وجاء في التعليق المرافق "غرق سفينة تحمل العلم الإماراتي مقابل السواحل الإيرانية، كانت متجهة إلى ميناء أم قصر في العراق.. اليوم 17-3-2022".
وبدأ انتشار الصورة التي حصدت عشرات المشاركات على مواقع التواصل، بعد إعلان السلطات الإيرانية إنقاذ الأغلبية العظمى من أفراد طاقم سفينة شحن إماراتية جنحت، الخميس الماضي، قبالة سواحلها.
وغرقت السفينة التي يتألف طاقمها من 30 شخصاً وتحمل على متنها شحنة سيارات، وفق مسؤولين إيرانيين، قبالة سواحل عسلويه في محافظة بوشهر، لأسباب يرجّح أنها مرتبطة بسوء الأحوال الجوية.
صورة قديمة وزعتها "فرانس برس"
إلا أن الصورة لا علاقة لها بحادثة السفينة الإماراتية، ووزعتها وكالة فرانس برس في الرابع من يونيو 2021، وهي تظهر سفينة نقل حاويات سنغافورية غرقت خارج ميناء كولمبو في سريلانكا بعد 12 يوماً على اندلاع حريق فيها.