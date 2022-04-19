شاهد رسميًا.. لماذا تمت مصادرة هذا الديك في لبنان؟

ونقلت "النهار" عن رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، قوله: "إن هذا الإجراء عادي وروتيني، وسط تكرار اقتناء الحيوانات الأليفة في المنازل خصوصًا في المدن، بحيث يقوم السكان أحياناً بتربية كلب أو دجاج على الأسطح، في حين أن الشقق ضيقة وملتصقة ببعضها، لذلك تعمد البلدية على ضبط هذه الحيوانات منعاً لإزعاج السكان"، لافتًا إلى أن "هذه الحيوانات تنقل إلى متنزه طيور تابع للبلدية، إلى أن يعاود صاحبها استلامها ونقلها إلى مكان ريفي خارج المدينة".