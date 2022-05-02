شاهد.. زعماء عرب يؤدون صلاة العيد.. والأقصى يستقبل 200 ألف مصلٍّ

وبحسب روسيا اليوم: شهدت صلاة عيد الفطر خلال العامين الماضيين، قيودًا بسبب تدابير الوقاية من كورونا، وصلت إلى اقتصار إقامتها في المنازل، غير أنه مع رفعها في بعض الدول وتخفيفها في أخرى، تقام صلاة العيد هذا العام بتوسع لافت ودون قيود لأول مرة منذ عامين.