شاهد.. "كنداكة" سودانية أنقذها متطوعون مولعون بالحيوانات

في السودان، باتت كلمة "كنداكة"، وهو اسم الملكات النوبيات في العصور القديمة، مرتبطة بالمتظاهرات اللاتي شاركن بشجاعة في التظاهرات التي أدّت إلى إسقاط عمر البشير عام 2019، وما زلن يشاركن حاليًا في التظاهرات.

ولكن اسم "كنداكة" أطلق هذه المرة على لبؤة عمرها خمس السنوات، تعيش مع أسدين آخرين في حديقة حيوان الخرطوم، وهي الحديقة التي تم افتتاحها في يناير 2021، بعد ثمانية أشهر من الاستعدادات.

وحسب تقرير لوكالة "فرانس برس"، فقد تم إنقاذ الأسود الثلاثة التي كانت تعاني من الجفاف والترهل بفضل حملة على الإنترنت، ومنذ ذلك الحين اتسع مشروع الإنقاذ، وأصبحت محمية الباقير التي استقبلتهم والواقعة على بعد ساعة بالسيارة من الخرطوم، تؤوي 17 أسدًا تراوح أعمارها بين ستة أشهر وست سنوات تعيش على مساحة تفوق 40 ألف متر مربع.

وحسب تقرير مصور على موقع "يورو نيوز"، ففي كل يوم، يوزع عثمان صالح ومعتز كمال و20 متطوعًا آخرين ما بين 5 إلى 10 كيلوغرامات من اللحم على كل أسد، وعلى حفنة من الضباع لديها مساحة مسورة خاصةً بها في الهواء الطلق.

ويتعين على هؤلاء المتطوعين توزيع وقتهم بين خدمة المحمية ووظائفهم، يقول المتطوع معتز كمال البالغ 30 عامًا: إن الوقود سعره مرتفع والانتقال إلى المحمية مكلف، "ولكني آتي كل يوم؛ لأنني أشعر بسعادة في كل مرة".

وانضم مهندس الاتصالات الشاب هذا المولع بالكلاب منذ الصغر، إلى المشروع منذ البداية، وهو يزور المحمية في كل عطلة نهاية أسبوع، ويكلفه التنقل إلى المكان ما بين دولارين وأربعة دولارات تقريبًا.

ويبدي "كمال" إعجابًا خاصاً بالأسد "سكارفيس"، وهو ذكر كبير ذو وبر باللون البيج، وكذلك بـ"الطيب"، وهو أسد آخر أخذ اسم متطوع غادر أخيرًا إلى أوغندا؛ لاستكمال دراسته من أجل أن يصبح طبيبًا بيطريًا بعد أن اكتشف أثناء وجوده في المحمية ولعه بالحيوانات.