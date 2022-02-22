شاهد.. لاعبة تحزر "هاتريك" خلال 40 دقيقة "في شباك فريقها"

عانت ميكايلا مور، لاعبة ليفربول ومنتخب نيوزلندا لكرة القدم، من لحظات عصيبة بعدما أحرزت "هاتريك"، ثلاثة أهداف بالخطأ في مرمى منتخب بلادها.



جاء ذلك خلال خسارة نيوزيلندا أمام نظيرتها الولايات المتحدة الأمريكية بخماسية نظيفة، الأحد، في إطار الجولة الثانية من منافسات كأس "شي بيليفز" الودية لكرة القدم.



وجاءت الثلاثية السلبية، بطريقة مثيرة للغرابة، حيث أدخلت المدافعة مور، الكرة في شباك منتخب بلادها مرة بالقدم اليمنى، وأخرى باليسرى، ومرة ثالثة بالرأس، ضمن محاولات فاشلة منها في تشتيت الكرة من منطقة جزاء فريقها وفق روسيا اليوم.



وزاد توقيت الأهداف من صعوبة المباراة على سيدات نيوزيلندا، حيث جاء الهدفان الأولان في الدقيقتين الخامسة والسادسة، قبل أن تكمل موري ثلاثيتها القاسية في الدقيقة 36.



وقررت ييتكا كليمكوفا، مدربة منتخب نيوزيلندا، استبدال موري (25 عامًا)، قبل أربع دقائق من انتهاء الشوط الأول، لتترك مكانها لزميلتها ريبيكا سكوت.



وهذه الخسارة الثانية التي تتعرض لها سيدات نيوزيلندا، بعد هزيمتهن في المباراة الأولى بهدف نظيف أمام آيسلندا.



وستلعب الولايات المتحدة ضد آيسلندا في الجولة الأخيرة من البطولة غدًا الأربعاء وستحتاج إلى الفوز للاحتفاظ باللقب، بينما سيكون التعادل كافيًا لكي تحرز آيسلندا اللقب لأول مرة.



يذكر أن مور انضمت لصفوف ليفربول الإنجليزي في عام 2020، وشاركت في عشرات المباريات بجميع البطولات، وتحظى بمكانة أساسية في تشكيلة "الريدز".