شاهد.. لحظة مصرع وإصابة 5 فتيات في حادث مروّع بمصر

لقيت فتاتان مصرعهما بينما أُصيبت 3 فتيات أخريات، أمس الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "بورسعيد - دمياط" أمام مطار الجميل في مصر.
وذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أن فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، تلقى إشارة من مستشفى الزهور المركزي، بوصول كل من: علياء ياسر عامر (16 سنة)، نورا محمود مزروع (16 سنة)، هالة السيد أبو سعدة (16 سنة)، جنى تيسير مرزوق (17 سنة)، حالتهن غير مستقرة ومصابات بنزيفٍ في المخ وكسرٍ بقاع الجمجمة.
كما وصلت رانا عمر شرف - جثة هامدة، وتمّ وضعها في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وحسب موقع "مصراوي"، فقد توفيت المصابة جنى تيسير مرزوق، متأثرة بجراحها، ليرتفع عدد الوفيات إلى اثنتين.
ومساء أمس الثلاثاء، شيّع الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد، جنازة الفتاتين ضحيتَي الحادث، وسادت حالة من الحزن الشديد بين المشيعين، في ظل حالة من البكاء والصراخ بين أفراد أسرتهما وزميلاتهما بالمدرسة.
وتقوم الأطقم الطبية بتقديمات الإسعافات اللازمة واتخاذ الإجراءات الطبية بشأن الحالات الثلاث المصابة.
ويقوم رجال المباحث ومرور بورسعيد، بمعاينة مكان الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.