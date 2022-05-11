شاهد.. لحظة مصرع وإصابة 5 فتيات في حادث مروّع بمصر

وذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أن فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، تلقى إشارة من مستشفى الزهور المركزي، بوصول كل من: علياء ياسر عامر (16 سنة)، نورا محمود مزروع (16 سنة)، هالة السيد أبو سعدة (16 سنة)، جنى تيسير مرزوق (17 سنة)، حالتهن غير مستقرة ومصابات بنزيفٍ في المخ وكسرٍ بقاع الجمجمة.