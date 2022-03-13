شاهد.. لقطات تكشف سر غضب ترامب مما نُشر عن طائرته

وقال ترامب في بيان: "القصة التي تتحدث عن أن طائرتي خارج الخدمة، بمطار ستيورات في نيوبورغ بنيويورك، (توقفت عن العمل)؛ لأنني لم أكن أعتقد أنني سأحتاجها حتى عام 2025"، أي العام الذي يلي الانتخابات التي كان ترامب يعتقد أنه سيصل إليها بفوزه بولاية ثانية.