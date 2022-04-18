شاهد.. لماذا تم استدعاء أمن الكويت إلى "العدان" فجر اليوم؟

تمكن رجال أمن الأحمدي في الكويت من السيطرة على مشاجرة اندلعت فجر اليوم الاثنين، بين شبان وأحداث في أحد شوارع منطقة العدان، حسب صحيفة "القبس" الكويتية.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعاً للمشاجرة فجر اليوم ظهر خلالها اشتباكات بالأيدي بين مجموعة شبان وأحداث بأحد الشوارع الداخلية في منطقة العدان.
وأظهر المقطع حضور دوريات الأمن وقيام رجالها وبعض المارة بفض المشاجرة، فيما نقل مسعفون المصابين إلى المستشفى للعلاج.
وقال مصدر أمني: "إن غرفة عمليات الداخلية تلقت بلاغاً بالمشاجرة، فتم تحريك رجال الأمن إلى الموقع، للسيطرة على المتشاجرين، وفرض قوة الامن".
وأسفرت المضاربة عن إصابة شابين، جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالتهما بالمستقرة، فيما تمكن رجال الأمن من ضبط 4 آخرين، وإحالتهم إلى مخفر المنطقة، وسجلت قضية بالواقعة.