شاهد هذا الفيديو المذهل.. نهر جارٍ من الحمم البركانية يتدفق في هذه الدولة

وقال المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، في بيان له قبل أيام قليلة، إن الثوران الذي تركز على فوهة البركان في الجنوب الشرقي، على ارتفاع نحو 2900 متر، تسبب في ارتفاع أعمدة الدخان والرماد في السماء لمسافة ثمانية كيلومترات.