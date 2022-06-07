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شاهد هذا الفيديو المذهل.. نهر جارٍ من الحمم البركانية يتدفق في هذه الدولة
أطلقه بركان جبل إتنا وصوره "لونجو"
عاد بركان جبل إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية، أحد أكثر البراكين نشاطًا في أوروبا، للثوران من جديد، ونفث الحمم والرماد البركاني خلال الأيام الأخيرة.
وأظهرت مقاطع فيديو متنوعة ثوران البركان، ولفت المقطع المذهل إلى المصور الإيطالي جايتانو لونجو الأنظار بشدة، فقد أظهر تيارًا من الحمم اللاهبة تتدفق كما لو كانت مثل جريان الماء في النهر، وذلك أسفل فوهة البركان.
وقال المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، في بيان له قبل أيام قليلة، إن الثوران الذي تركز على فوهة البركان في الجنوب الشرقي، على ارتفاع نحو 2900 متر، تسبب في ارتفاع أعمدة الدخان والرماد في السماء لمسافة ثمانية كيلومترات.
ويُعد بركان جبل إتنا، الأطول في أوروبا، حيث يبلغ ارتفاعه 3330 مترًا، كما أنّه أكثر البراكين الثلاثة نشاطًا في إيطاليا، كونه يثور مرّات عدّة سنويًا.