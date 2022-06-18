"شبح" الكوليرا يخيم على العراق.. وفاة طفل و4 آلاف مصاب حتى الآن

ووفق منظمة الصحة العالمية: فإن الكوليرا مرض شديد إلى أقصى حد، ويمكن أن يتسبب في الإصابة بإسهال مائي حاد، وهو يستغرق فترة تتراوح بين 12 ساعة و5 أيام؛ لكي تظهر أعراضه على الشخص عقب تناوله أطعمة ملوثة أو شربه مياه ملوثة، وتصيب الكوليرا الأطفال والبالغين على حد سواء، ويمكن أن تودي بحياتهم في غضون ساعات إن لم تُعالَج.