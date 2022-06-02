شخص قادم من أوروبا.. المغرب يسجّل أول إصابة بجدري القرود

وكانت وزارة الصحة المغربية قد أصدرت دليلاً للتوعية بهذا المرض قبل دخوله المملكة، ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها أو محتملة على الفور إلى السلطات الصحية من أجل عرضها على التشخيص الطبي.