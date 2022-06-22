شرطة الكويت تبحث عنه.. صراخ أمريكية ينقذها من متحرش

في الكويت يتحرى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن شخص اتهمته فتاة أمريكية بمضايقتها وملاحقتها وإجبارها على أخذ رقمه؛ بحجة رغبته في أن يكون صديقاً لها، وسجّلت بحقه قضية جنائية.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني: إن الأمريكية تقدمت إلى الجهات الأمنية وهي في حال هيستيرية، وبسؤالها عن شكواها أفادت بأنه في أثناء سيرها بمركبتها بمنطقة حولي، فوجئت بقائد مركبة يرتدي ملابس رياضية يلاحقها ويحاول إيقافها عنوة، ثم أغلق الطريق عليها وأجبرها على التوقف، وترجّل وعرض عليها تزويدها برقم هاتفه؛ حتى يكون صديقاً لها، فرفضت، بحسب قولها لرجال الأمن.
وأضاف المصدر أن "الشاكية ذكرت أن الشخص لم يتوقف عن إزعاجها، ولم يتحرك من مكانه بل وصلت الأمور به إلى محاولة الاعتداء عليها، فقاومته وصرخت، ما دفعه إلى الهرب، ولم تتمكّن من التقاط رقم لوحة سيارته، واكتفت بالإدلاء بأوصافه".
وتابع المصدر الأمني أنه "سجلت قضية جناية (هتك عرض)، وأمرت النيابة الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتحري في ملابساتها، والرجوع إلى كاميرات المراقبة للاستدلال على هوية المتهم".