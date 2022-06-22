شرطة الكويت تبحث عنه.. صراخ أمريكية ينقذها من متحرش

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني: إن الأمريكية تقدمت إلى الجهات الأمنية وهي في حال هيستيرية، وبسؤالها عن شكواها أفادت بأنه في أثناء سيرها بمركبتها بمنطقة حولي، فوجئت بقائد مركبة يرتدي ملابس رياضية يلاحقها ويحاول إيقافها عنوة، ثم أغلق الطريق عليها وأجبرها على التوقف، وترجّل وعرض عليها تزويدها برقم هاتفه؛ حتى يكون صديقاً لها، فرفضت، بحسب قولها لرجال الأمن.