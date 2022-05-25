شرطة سيدني: القبض على أخطر عصابة لتهريب المخدرات

وصرّح مساعد المفوضة ميك فيتزجيرالد؛ بأن العصابة استخدمت الهواتف لتحقيق أرباحها وصنع شبكات التوزيع خاصتها، مشيراً إلى أن الشرطة صادرت 36 هاتفاً في كل هاتف ما يقارب 700 عميل، أي بما يحقّق ربحاً قيمته 250 ألف دولار أسبوعياً.