شرطة نيويورك: 16 مصاباً جراء إطلاق النار في محطة قطارات بروكلين

أكدت شرطة نيويورك، اليوم الثلاثاء، أن منفذ إطلاق النار في مترو بروكلين لا يزال طليقاً.
وقالت شرطة نيويورك إنها لا تحقق في حادث إطلاق النار في بروكلين على أساس أنه عمل إرهابي.
لكنها عادت وأكدت أن الدافع وراء الحادث غير معروف حتى الآن ولا تستبعد أي احتمالات.
وارتفع عدد المصابين في حادث إطلاق النار ببروكلين إلى 16 بينهم 5 حالتهم حرجة.
وقبل ساعات أفادت وسائل إعلام أمريكية، بإطلاق النار على عدة أشخاص في محطة لقطارات الأنفاق ببروكلين في نيويورك.
وأدى إطلاق النار في الحادث الغامض إلى توقف القطارات عن العمل، وسط استنفار أمني كبير.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مكان الحادث أشخاصاً يرقدون في برك من الدماء في محطة القطار في محطة شارع 36 التابعة لمحطة قطار الأنفاق.