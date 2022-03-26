شركة الطيران الأفغانية: "طالبان" منعت نساء من السفر الجوي

قال مسؤولان في شركة الطيران الأفغانية: إن حكام "طالبان" رفضوا السماح لعشرات النساء بالصعود إلى عدة رحلات جوية، بعضهن إلى الخارج؛ لأنهن كن يسافرن دون ولي أمر من الذكور (محرم).

وأضاف المسؤولان، اللذان تَحَدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، أن "عشرات النساء اللائي وصلن إلى مطار كابل الدولي الجمعة للصعود على متن رحلات داخلية ودولية، قيل لهن إنهن لا يستطعن القيام بذلك دون محرم".

ووفق أحد المسؤولين "كانت بعض النساء مزدوجات الجنسية عائدات إلى منازلهن في الخارج، وبعضهن من كندا".

وأضاف المسؤولان أنه "تم منع النساء من القيام برحلات إلى إسلام أباد ودبي وتركيا على متن شركتي (كام إير)، وشركة (أريانا إيرلاين) المملوكة للدولة".

لكن بحلول اليوم السبت، سُمح لبعض النساء أن يسافرن بمفردهن بالصعود على متن طائرة تابعة لشركة (أريانا)، متجهة إلى ولاية هرات الغربية، حسب ما أفاد به المسؤولان. ومع ذلك -وبحلول الوقت الذي تم فيه منح الإذن- فاتتهن الرحلات؛ على حد قولهما.