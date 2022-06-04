شركة نفط الكويت: الإنتاج يسير بشكل طبيعي.. ولم يتأثر بالزلزال

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت الشركة في بيان أصدرته: جميع المنشآت النفطية مزودة بأجهزة استشعار تعمل ذاتيًّا عند تعرضها لأي هزة أرضية كإجراء وقائي وحسب أنظمة السلامة المعتمدة في الشركة، وهذا أدى إلى توقفها عن العمل فترة بسيطة كإجراء احترازي وعادت جميعها للعمل بصورة طبيعية بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.