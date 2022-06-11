شنغهاي الصينية تعتزم إجراء اختبار كورونا لجميع سكانها مجدداً

من ناحية ثانية، سجّلت العاصمة بكين 36 إصابة جديدة بالفيروس مصحوبة بأعراض، و25 إصابة دون أي أعراض مقارنة بـ 7 إصابات بالأعراض، وإصابة واحدة دون أعراض في اليوم السابق، وتم رصد الإصابات الجديدة في 14 من أصل 16 منطقة بالمدينة.