شنغهاي الصينية تعتزم إجراء اختبار كورونا لجميع سكانها مجدداً

بدأت سلطات شنغهاي، اليوم السبت، إجراء اختبارات كورونا مجدداً لجميع سكان المدينة تقريباً التي يقطنها 25 مليون شخص.
ووفق قناة "Channel News Asia"، ألزمت إدارة شنغهاي سكان 15 من أصل 16 منطقة بالمدينة بإجراء اختبارات كورونا، فيما يمنع سكان المناطق الخمس عشرة من مغادرة منازلهم قبل إجراء الاختبارات.
جاء ذلك بعد عدة أيام من عودة شنغهاي في الأسبوع الماضي، إلى حياتها العادية بعد شهرين من الإغلاق العام الشديد.
وأفادت الخدمة الطبية، اليوم السبت، بأنه تم خلال اليومين الماضيين تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا مصحوبة بالأعراض، خاصة أن 6 إصابات منها سُجلت خارج مناطق الحجر الصحي.
وأشارت القناة إلى أنه إضافة إلى ذلك؛ فقد تم تسجيل 9 إصابات جديدة دون أعراض.
من ناحية ثانية، سجّلت العاصمة بكين 36 إصابة جديدة بالفيروس مصحوبة بأعراض، و25 إصابة دون أي أعراض مقارنة بـ 7 إصابات بالأعراض، وإصابة واحدة دون أعراض في اليوم السابق، وتم رصد الإصابات الجديدة في 14 من أصل 16 منطقة بالمدينة.
وبسبب ارتفاع عدد الإصابات الجديدة، بدأت بكين، الخميس الماضي، تشديد القيود المفروضة في المدينة، وذلك بعد أسبوعين فقط من تخفيفها.
إجمالياً سجّلت الصين 210 إصابات جديدة بكورونا في بر الصين الرئيس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل 151 إصابة في اليوم الماضي.