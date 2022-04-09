شنغهاي.. بناء 100 مستشفى مؤقت لعلاج مصابي كورونا

ذكرت نائبة عمدة مدينة شنغهاي الصينية تسونج مينج، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن المدينة شيّدت ما يزيد على 100 مستشفى مؤقت، تضم أكثر من 160 ألف سرير، لعلاج المصابين بكوفيد-19.