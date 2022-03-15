صحافية تقتحم نشرة الأخبار على القناة الأولى الروسية وترفع لافتة "أوقفوا الحرب"

وتعمل "أوفسيانيكوفا" محررة في القناة الأولى الروسية، وظهرت اللافتة بوضوح خلف مقدمة البرنامج، وكُتب عليها "لا للحرب، أوقفوا الحرب، لا تصدقوا البروباغندا، يكذبون عليكم هنا".