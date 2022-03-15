صحافية تقتحم نشرة الأخبار على القناة الأولى الروسية وترفع لافتة "أوقفوا الحرب"

اقتحمت صحفية تُدعى مارينا أوفسيانيكوفا، تحمل لافتة عليها عبارات مناهضة للحرب، البث المباشر لبرنامج إخباري على القناة الأولى الروسية التابعة للدولة.
وتعمل "أوفسيانيكوفا" محررة في القناة الأولى الروسية، وظهرت اللافتة بوضوح خلف مقدمة البرنامج، وكُتب عليها "لا للحرب، أوقفوا الحرب، لا تصدقوا البروباغندا، يكذبون عليكم هنا".
ويُعتقد أن الشرطة أوقفت الصحفية، التي سجلت مقطعًا مصورًا قبل اقتحام البث المباشر، لتصف الأحداث في أوكرانيا بأنها "جريمة".
وقالت: "أشعر بالخجل لأنني سمحت لنفسي بنشر الأكاذيب على شاشة التلفزيون".
ودعت الشعب الروسي إلى التظاهر رفضًا للحرب، وقالت إنهم وحدهم قادرون على "إيقاف الجنون".
ومع الإعلان عن هوية المحتجة، تَلَقّت مارينا أوفسيانيكوفا عشرات التعليقات المؤيدة باللغات الروسية والأوكرانية والإنجليزية عبر صفحتها على فيسبوك.