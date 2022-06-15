صفة يتمناها كل الآباء.. دراسة: هذه فائدة مشاركة الأطفال في الأعمال المنزلية

قالت تيبر: "الأطفال الذين شاركوا في مزيدٍ من الأعمال الروتينية يتمتعون في الواقع بمهارات أداء تنفيذي أفضل"، وأضافت :"لا ينبغي أن تكون جميع الأعمال المنزلية مملة، إذا بدا أن أطفالك يحبون الطهي، فعليك إشراكهم في ذلك، إذا كانوا يحبون البستنة شجع هذا الاهتمام منذ الصغر".