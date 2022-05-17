صفقة شراء "تويتر" على أعتاب الانهيار.. كم سيدفع "ماسك" رسوم تفكيك؟!

ووفقًا لموقع "أوبزيرفر"؛ من المحتمل أن أغنى رجل في العالم لم يقم بالعناية الواجبة، قبل تقديم عرضه، أو ربما تساوره الشكوك حول شراء "تويتر"، فيبحث عن عذر للتراجع.