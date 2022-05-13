"صفقة شراء تويتر" في مهب الريح.. قرار جريء من "ماسك" هنا تفاصيله

في تغريدة، أرفق رئيس مجموعة تيسلا رابطاً إلى قصة لرويترز من 2 مايو، نقلاً عن ملف مالي من "تويتر" يقدر أن الحسابات الخاطئة أو غير المرغوب فيها شكلت أقل من 5 بالمئة من "المستخدمين النشطين يومياً الذين يمكن تحقيق الدخل منهم في الربع الأول للشركة.