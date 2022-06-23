صورة تذكرة الطائرة.. ثغرة أمنية خطيرة وتحذير من شرطة دبي

هوس مواقع التواصل

وأضاف "الهاجري": "إن البعض يقوم بنشر مقاطع له يعلن عن سفره إلى وجهات معينة وبكل سهولة يمكن لأي شخص تحديد موقعه ومعرفة موعد سفره، ومن شكل الأثاث أو السيارة أو شكل المنزل يمكن تحديد حالته المادية، وبالتالي تكون الفرصة سانحة لارتكاب أي جريمة منها السرقة أو الاستغلال أو الابتزاز أو التهديد"، مؤكداً أن إحدى القضايا التي تم تسجيلها سرقة منزل شخص معروف بسبب إعلانه عن موعد سفره عبر صفحته على الانستجرام.