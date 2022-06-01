صوّر أخواته وهن يقمن بسبّه وذهبوا للقضاء.. فلمن حكم قاضي محكمة أبوظبي؟

التصوير دون إذن.. جريمة

ونقلت الصحيفة عن المحامي والمستشار القانوني خالد المازمي، قوله: "يعتبر تصوير الغير دون إذن أو موافقة صريحة فعلاً معاقباً عليه وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات بالإمارات بالمادة 431 والذي ينص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرحة بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه، وذلك بأن استرق السمع أو سجّل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه بمحادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر، أو التقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الحالتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فإن رضا هؤلاء يكون مفترضاً".