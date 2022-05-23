صور صادمة.. مقاتل أوكراني وثَّق "الأهوال" داخل "مصنع الرعب"

وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن المصوِّر ديميترو كوزاتسكي، الذي وثَّق الحياة اليومية داخل المصنع، مقاتل ضمن كتيبة "آزوف" التي توصف باليمينية المتطرفة، وفقًا لـ"موسكو".

ونشر المقاتل الصور على منصات اجتماعية طالبًا من متابعيه أن يشاركوها قدر الإمكان؛ حتى تصل إلى أنظار العالم، وتسلط الضوء على ما "يكابده الأوكرانيون منذ بدء العمليات العسكرية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي".

وأظهرت الصور المقاتلين والمتحصنين داخل أنفاق وأقبية المصنع وهم يعيشون تحت ركام وأنقاض في ظروف صعبة من جراء المعارك التي اشتدت طيلة أشهر حول المكان.