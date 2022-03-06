صور وفيديو "شبح كييف" تكتسح وسائل التواصل.. ما حقيقتها؟

في أوقات الأزمات يفتش الناس عن بطل ينقذهم أو يمنحهم أمل الخروج من الأزمة؛ فإن لم يجد الناس هذا البطل، يخترعونه من مخيلتهم وينشرون القصص والأساطير حوله، وهذا ما حدث بشأن قصة "شبح كييف"، وهي "أسطورة" تسرد واقعة سقوط طيار أوكراني، بعدما تمكن من القضاء على مقاتلات روسية، حسب ما تناقله مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي.