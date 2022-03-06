صور وفيديو "شبح كييف" تكتسح وسائل التواصل.. ما حقيقتها؟

في أوقات الأزمات يفتش الناس عن بطل ينقذهم أو يمنحهم أمل الخروج من الأزمة؛ فإن لم يجد الناس هذا البطل، يخترعونه من مخيلتهم وينشرون القصص والأساطير حوله، وهذا ما حدث بشأن قصة "شبح كييف"، وهي "أسطورة" تسرد واقعة سقوط طيار أوكراني، بعدما تمكن من القضاء على مقاتلات روسية، حسب ما تناقله مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي.
وحسب وكالة "رويترز"، ادعت المنشورات عبر الإنترنت أن القصة نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية؛ لكن الوكالة لم تنشر قط ذلك التقرير.
وحسب موقع "الحرة"، أظهرت تغريدة نُشرت في 25 فبراير، صورة لمقاتلة عسكرية تشتعل فيها النيران، ورافقها نص "خبر عاجل: شبح كييف تم إسقاطه، والذي كان قد قتل 15 شخصًا بلا مظلية، ترك وراءه زوجته وثلاثة كلاب، فلترقد بسلام أيها الشبح".
وانتشرت الصورة في الخبر المزيف في عدة منشورات عبر فيسبوك.
وحسب "الحرة"، لم تتمكن "رويترز" من التحقق بشكل مستقل من صحة وجود طيار باسم "الشبح"؛ إذ ذكرت تقارير ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تمكن وحده من إسقاط ست مقاتلات روسية في بداية الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير عام 2022.
وكانت "رويترز" قد دحضت عدة ادعاءات تخص "الشبح الأوكراني"، بعضها زعم أن الطيار هو الممثل الأمريكي الكوميدي، سام هايد، وأخرى تداولت مقاطع فيديو أشارت إلى أنها تُظهر إسقاط "الشبح" مقاتلات روسية؛ ليتضح أنها مقاطع معدلة من لعبة محاكاة، وتم تعديل الفيديوهات فيها لتظهر وكأنها حقيقية.
وقال موقع "الحرة": أما الصورة التي يتداولها المستخدمون اليوم؛ فلا علاقة له بالاجتياح الروسي الأخير لأوكرانيا؛ وفقًا لـ"رويترز"؛ بل التُقطت بعد سقوط مقاتلة "إف- 15" تابعة لسلاح الجو الأمريكي في بريطانيا بأكتوبر عام 2014.
وفي رد لطلب "رويترز" التعليق، أكدت المديرة الدولية للعلاقات الإعلامية والاتصال المؤسسي لوكالة "أسوشيتد برس"، لورين إيستون، في رسالة إلكترونية أن "أ ب" لم تنشر خبرًا حول سقوط "شبح كييف".