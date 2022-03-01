ضباب ورياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (الحناكية، والمهد، ووادي الفرع).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت ضبابًا، وتشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على محافظات: (ينبع، والراي، وينبع النخل).

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحًا.