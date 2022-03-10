ضحايا كورونا في 4 دول.. 669 وفاة جديدة بالبرازيل و259 بألمانيا و244 بالمكسيك و13 بمصر

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 16 مليونًا و504822، بعد تسجيل 262752 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 125023 بعد تسجيل 259 وفاة جديدة.