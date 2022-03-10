ضحايا كورونا في 4 دول.. 669 وفاة جديدة بالبرازيل و259 بألمانيا و244 بالمكسيك و13 بمصر

سجلت البرازيل 54906 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و996 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس بلغت 29193268 إصابة منذ بدء الجائحة؛ فيما بلغت حصيلة الوفيات 653498.
ألمانيا
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 16 مليونًا و504822، بعد تسجيل 262752 إصابة جديدة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 125023 بعد تسجيل 259 وفاة جديدة.
المكسيك
سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 8165 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و244 حالة وفاة.
وأفادت وزارة الصحة بالمكسيك في بيان لها، بأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ خمسة ملايين و583773؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 320410.
مصر
سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و13 حالة وفاة.
وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 493658، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الوفيات 24257.
البحرين
سجلت البحرين 1535 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البحرينية إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس بلغت 532265 وحصيلة الوفيات 1462.