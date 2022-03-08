ضحايا كورونا.. 186 وفاة جديدة بكوريا الجنوبية و25 حالة بمصر

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 202,721 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ مما رفع حصيلة الإصابات إلى 4,869,691 إصابة.

وأضافت البلاد 186 وفاة جديدة بسبب الإصابة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9282 وفاة، ووصلت نسبة الوفيات إلى 0.19 %.