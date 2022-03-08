ضحايا كورونا.. 186 وفاة جديدة بكوريا الجنوبية و25 حالة بمصر

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 202,721 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ مما رفع حصيلة الإصابات إلى 4,869,691 إصابة.
وأضافت البلاد 186 وفاة جديدة بسبب الإصابة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9282 وفاة، ووصلت نسبة الوفيات إلى 0.19 %.
مصر
سجّلت مصر 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته و25 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 491892؛ من ضمنهم 422223 حالة تم شفاؤها، و24222 حالة وفاة.