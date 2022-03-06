ضحايا كورونا.. 220 وفاة جديدة بالمكسيك و161 بكوريا الجنوبية و10 حالات بمصر

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك يوم السبت، تسجيل 8688 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى خمسة ملايين و563080.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 220 حالة وفاة أيضًا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 319824 حالة منذ بدء الجائحة.
كوريا الجنوبية
سجلت كوريا الجنوبية 243.628 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4.456.264 إصابة.
وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن البلاد سجلت أيضًا 161 وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8.957 منذ بداية تفشي الفيروس.
مصر
سجلت مصر 1113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته، ووفاة 10 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 489876 من ضمنهم 419894 حالة تم شفاؤها، و24172 حالة وفاة.