ضحايا كورونا.. 220 وفاة جديدة بالمكسيك و161 بكوريا الجنوبية و10 حالات بمصر

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك يوم السبت، تسجيل 8688 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى خمسة ملايين و563080.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 220 حالة وفاة أيضًا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 319824 حالة منذ بدء الجائحة.