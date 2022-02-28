ضحايا كورونا.. 221 وفاة جديدة بالبرازيل و72 بالمكسيك و48 بمصر و24 بألمانيا

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 24054 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و221 حالة وفاة.

وأفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية أمس، بأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 28 مليونًا و670242؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 648160.

المكسيك

سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 3519 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و72 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة بالمكسيك أمس، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ خمسة ملايين و506105؛ فيما بلغ عدد إجمالي الوفيات 318086.

مصر

سجلت مصر 1521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته، ووفاة 48 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس، بلغت 482248، من ضمنها 412161 حالة تم شفاؤها، و24040 حالة وفاة.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 14 مليونًا و745107، بعد تسجيل 62349 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 122702 بعد تسجيل 24 وفاة جديدة.