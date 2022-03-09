ضحايا كورونا.. 488 وفاة جديدة في البرازيل و184 بإيطاليا و 22 بمصر

مصر

سجلت مصر 882 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته، ووفاة 22 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 492774، من ضمنها 423135 حالة شُفِيَت، و24244 حالة وفاة.