ضحايا كورونا.. 488 وفاة جديدة في البرازيل و184 بإيطاليا و 22 بمصر

سجلت البرازيل 68893 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و488 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس بلغت 29138362 إصابة منذ بدء الجائحة، والوفيات 652829
إيطاليا
سجلت إيطاليا 60191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و184 وفاة. خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الإيطالية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلاد بلغت 13.11 مليونًا؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 156201.
مصر
سجلت مصر 882 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته، ووفاة 22 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 492774، من ضمنها 423135 حالة شُفِيَت، و24244 حالة وفاة.