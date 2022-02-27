ضحايا كورونا.. 753 وفاة جديدة بالبرازيل و331 بالمكسيك و57 بألمانيا و49 بكوريا الجنوبية و35 بمصر

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، تسجيل 73808 إصابات، و753 وفاة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، في آخر 24 ساعة.

وطبقاً لبيانات الوزارة، سجّلت البرازيل حتى الآن 28.7 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، فيما بلغ العدد الرسمي للوفيات 650 ألفاً.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 163566 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و994 ألفاً و841 إصابة.

وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن البلاد سجلت أيضا 49 وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 7944 حالة.

المكسيك

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك، تسجيل 13459 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و331 وفاة يوم السبت؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في المكسيك منذ بدء الجائحة، إلى خمسة ملايين و502586 والوفيات إلى 318014.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، إلى 14 مليوناً و682758 بعد تسجيل 107913 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 122678 بعد تسجيل 57 وفاة جديدة.

مصر

سجّلت مصر 1743 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته، ووفاة 35 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها بالفيروس بلغ 480727؛ من ضمنهم 410948 حالة تمّ شفاؤها، و23992 حالة وفاة.