"ضرس طفلة" عُمره 130 ألف عام يُبشِّر بحل "لغز التطور البشري"

كشفت دراسة حديثة أن ضرس طفلة، عُثر عليه في مملكة لاوس، ويُقدَّر عُمره بـ130 ألف سنة على الأقل، ربما يكشف معلومات قيِّمة بشأن أحد الأنواع المنقرضة من الجنس البشري، وفق "سكاي نيوز عربية".