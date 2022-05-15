طائرة تصطدم بسيارة وجهًا لوجه فوق جسر.. فيديو "الحادث المروع"

وتمكن شخصان من مغادرة الطائرة المنكوبة، فيما عُثر عن جثة الضحية الوحيد بعد إخماد الحريق، وتم التعرف على المتوفى على أنه نارسيسو توريس البالغ من العمر 36 عامًا، وهو مراقب حركة جوية كان يعمل في برج مراقبة الحركة الجوية في ميامي.