طالبة نجت بأعجوبة من حادث إطلاق النار على زميلاتها في تكساس.. تروي المشاهد المروعة

وفي شهادة مؤثرة ومسجلة مسبقًا أمام لجنة في الكونغرس حول العنف المسلح في الولايات المتحدة، تذكرت سيريللو تلك التجربة المؤلمة، التي بدأت بالنسبة لها عندما طلبت مُدرسة من التلاميذ الاختباء بعد رؤية الشخص المسلح.