وعلى الرغم من أن مزيج البازلاء والبطاطا والجزر والمايونيز عنصر أساسي في قوائم المطاعم الإسبانية، فقد أثار وجود هذا الطبق في القائمة حالة من الذعر قبل القمة التي من المتوقع أن تُصنف فيها روسيا على أنها تهديد أمني في المفهوم الاستراتيجي الجديد للتحالف بسبب غزوها لأوكرانيا.