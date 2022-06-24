طبيب روسي يكشف لقاحات المستقبل

كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، اللقاحات المضادة للفيروسات والبكتيريا التي ستظهر مستقبلاً، وأي لقاحات تتوافر حالياً في ترسانة الأطباء.
ويشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى أنه واثق من أن اللقاحات هي طب المستقبل، لأن الوقاية من المرض أفضل من علاجه.
ويضيف، لقد ابتكر لقاح مضاد للإدمان على النيكوتين، لكن لم يستخدم حتى الآن. يلتحم هذا اللقاح بالنيكوتين، بحيث يصبح الجزيء كبيراً، لا يتمكن من اختراق الحاجز الدموي الدماغي، الذي يحمي الدماغ من كل ما يدور في دمائنا، وبالتالي لا يصل النيكوتين إلى المستقبلات الدماغية، أي يتوقف الشخص عن الاستمتاع بالتدخين، ويتخلص من هذه العادة السيئة.