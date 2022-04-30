طبيب مناعة: هذه أفضل فاكهة تمنع تطور أورام السرطان

ويقول، "يحتوي 100 غرام من ثمار الرمان على 70 بالمئة من حاجة الجسم اليومية إلى مركبات الفلافونويد؛ أي أن تناول 150 غراماً من ثمار الرمان كافٍ لتوفير حاجة الجسم اليومية منها".