طفل جائع سرق علبة بسكويت.. شاهد ما حدث له وأصاب الجميع بصدمة

قرص الجوع طفلاً هندياً، 13 عاماً، فاضطر إلى أن يمد يده ويسرق علبة بسكويت من شاحنة تنقل بضائع، ولكن قبل أن يضع الطعام في فمه، قبضت عليه يد شرطي ليلقى عقاباً مروعاً.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة يوم 9 مارس الجاري في مركز شرطة بلدة لاهاريغات في منطقة موريجاون، بولاية آسام، شمال شرق الهند، لم تظهر علانية إلا بعد تداول فيديو صادم يظهر ما تعرض له الصبي الهندي.
وتظهر اللقطات، التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ضابط الشرطة وهو يمسك بعصا خيزران، وينهال بها ضرباً على جميع أجزاء جسم الصبي، الذي سقط على الأرض يتلوى من الألم، وهو يصرخ ويناشد الرجل القاسي القلب أن يتوقف عن ضربه، دون جدوى.
وقالت الصحيفة، كان هناك ثلاثة أشخاص في قسم الشرطة ولم يتدخل أحد منهم لإيقاف ضرب الصبي.
وحسب وسائل إعلام هندية، بدأت الواقعة عندما صادرت الشرطة بولاية آسام، شاحنة تقوم بتهريب خمور تحت كميات من صناديق البسكويت، وأثناء توقف الشاحنة في مكان تابع للشرطة، مد الصبي الجائع يده للحصول على علبة بسكويت، فتم القبض عليه.
وتسبب انتشار الفيديو في موجة غضب، خاصة مع تأكيد وسائل إعلام هندية أن الطفل فقير، وسرق ليأكل.
وحسب موقع "إن دي تي في" الهندي، أكدت إدارة الشرطة في آسام، أنه حادث مؤسف، وقررت إيقاف الضابط المسؤول عن العمل، وإحالته للتحقيق.