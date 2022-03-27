طفل جائع سرق علبة بسكويت.. شاهد ما حدث له وأصاب الجميع بصدمة

وتظهر اللقطات، التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ضابط الشرطة وهو يمسك بعصا خيزران، وينهال بها ضرباً على جميع أجزاء جسم الصبي، الذي سقط على الأرض يتلوى من الألم، وهو يصرخ ويناشد الرجل القاسي القلب أن يتوقف عن ضربه، دون جدوى.