طلاء طائرات إيرباص أسطحها الخارجية سبّب لها مشكلات مع "القطرية"

دعا الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، إلى تسوية تفاوضية للنزاع القضائي المرير مع شركة إيرباص بشأن طائرات يشوبها خلل في طلاء أسطحها الخارجية.
وقال الباكر، لصحافيين على هامش مؤتمر صحافي حول التحضيرات لكأس العالم 2022 في قطر، في تعليق حول القضية "كل شراكة لها نزاعات، وآمل فقط أن يتم حل هذا النزاع خارج المحاكم".
من جهتها، قالت "إيرباص" في بيان: "يمكن للقضية الآن أن تتقدّم بسرعة للتركيز على الموضوع الرئيس، ألا وهو التصريحات الكاذبة التي أدلت بها الخطوط الجوية القطرية بشأن سلامة طائرات A350 وصلاحيتها للطيران، التي سنواصل الدفاع عنها".