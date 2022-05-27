طلاء طائرات إيرباص أسطحها الخارجية سبّب لها مشكلات مع "القطرية"

من جهتها، قالت "إيرباص" في بيان: "يمكن للقضية الآن أن تتقدّم بسرعة للتركيز على الموضوع الرئيس، ألا وهو التصريحات الكاذبة التي أدلت بها الخطوط الجوية القطرية بشأن سلامة طائرات A350 وصلاحيتها للطيران، التي سنواصل الدفاع عنها".