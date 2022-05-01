ظروف انتشاره مثالية.. الصحة العالمية تحذر: مرض قديم يهدد الأطفال مجددًا

وتشير الأرقام في الولايات المتحدة إلى أن واحدًا من كل 5 أشخاص مصابين بالحصبة ينقل إلى المستشفى، بينما يصاب واحد من كل ألف مريض بتورم في المخ، ويموت واحد إلى ثلاثة من كل ألف مصاب حتى مع أفضل رعاية صحية.