ظروف عمل غير إنسانية.. دعوى قضائية بحق "فيسبوك" من دولة إفريقية

وتزعم الدعوى أن شركة "سما" أحد مقاولي الإشراف لفيسبوك، تستهدف الفقراء في كينيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا والصومال وأوغندا، بإعلانات وظائف مضللة، للعمل كمشرفين على فيسبوك، وإجبارهم على مشاهدة محتوى مزعج كجزء من وظيفتهم.