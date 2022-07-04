عاصفة ترابية تغلق الإدارات الحكومية والمدارس في محافظتين إيرانيتين

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم (الاثنين)، إغلاق إدارات حكومية ومدارس في محافظتي طهران والبرز؛ بسبب التلوث الناجم عن عاصفة ترابية.
وذكرت وكالة "إيرنا" الرسمية للأنباء أن لجنة طوارئ تلوث الهواء في محافظة طهران أمرت بإغلاق جميع المكاتب الإدارية والمراكز التعليمية العامة بسبب انتشار الغبار، وفقاً لـ"فرانس 24".
وخيّمت سحابة من الجسيمات اليوم على العاصمة الإيرانية، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثمانية ملايين نسمة، بينما أعلنت محافظة البرز كذلك إغلاق جميع المكاتب والمصارف والمراكز العلمية والتعليمية بسبب زيادة تركيز الملوثات الجوية والغبار.
وتتكوّن هذه العواصف الرملية والترابية، التي ازدادت وتيرتها في المنطقة من جزيئات يمكن أن تؤدي إلى دخول المستشفى؛ بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.