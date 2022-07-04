عاصفة ترابية تغلق الإدارات الحكومية والمدارس في محافظتين إيرانيتين

وخيّمت سحابة من الجسيمات اليوم على العاصمة الإيرانية، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثمانية ملايين نسمة، بينما أعلنت محافظة البرز كذلك إغلاق جميع المكاتب والمصارف والمراكز العلمية والتعليمية بسبب زيادة تركيز الملوثات الجوية والغبار.