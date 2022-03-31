عانت من خط تحت ظفرها لـ10 سنوات.. ثم اكتشفت "حقيقة مدمرة"

ويقول الأطباء: إن الخطير في هذا النوع من الورم، الذي يطلق عليه "الورم الميلاني" أنه قد ينشأ ويظل مختفيًا لمدة تصل إلى 13 عامًا، قبل أن يخرج إلى الوجود، مما يعني أن ماريا ظلت تعاني من الخط لمدة تقارب الـ10 سنوات.