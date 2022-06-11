عبرت غابة نمور وسبحت عبر النهر.. لتتزوج بصديق الفيسبوك

وبحسب صحيفة "إنديا توداي": فإن الفتاة التي تدعى كريشنا ماندال، من بنجلاديش، التقت بحبيبها أبيك ماندال على "فيسبوك"، ووقعت في حبه؛ ونظرًا لعدم وجود جواز سفر لها قررت عبور الحدود بدخول غابات سندربان بشكل غير قانوني، ثم السباحة لمدة ساعة في النهر وسط الكثير من التحديات والصعوبات والعراقيل التي قد تعوقها أثناء رحلتها الشاقة.