عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 525.41 مليونًا والوفيات 6 ملايين

بلغ عدد مصابي فيروس كورونا حول العالم 525.41 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و698157.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
ونشرت "رويترز" قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات؛ حيث تحتل الولايات المتحدة القائمة بـ1005108 حالة وفاة و83858261 إصابة مؤكدة، ثم الهند 524539 وفاة و43147530 إصابة، والبرازيل 666180 وفاة و30880512 إصابة، وفرنسا 148084 وفاة و29074214 إصابة.
وفي ألمانيا بلغ عدد الوفيات 138736، فيما أصيب 26191989، وفي المملكة المتحدة توفي 177977 وأصيب 22238713، وفي روسيا توفي 804114 وأصيب 18315292.
وفي كوريا الجنوبية بلغ عدد الوفيات 24103 فيما أصيب 18053287، وفي إيطاليا 166476 وفاة و17355119 إصابة، وفي تركيا 98727 وفاة بجانب 15019845 إصابة.
وجاءت العراق في الترتيب 40 بـ25218 حالة وفاة و2327665 إصابة، والأردن في الترتيب 45 بـ14066 وفاة و169635 إصابة.
يذكر أن هذا الإحصاء يعتمد على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.