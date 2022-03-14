عدو البشرية.. إصابات كورونا 457 مليوناً والوفيات نحو 6 ملايين و424557

سجّلت إصابات كورونا حول العالم، اليوم الإثنين، نحو 457 مليون إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات الناتجة عن كورونا نحو 6 ملايين و424557.
وأظهر أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء فيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 456 مليوناً و908 آلاف و767 حالة.
وذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي وفيات كورونا حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و41 ألفاً و77 وفاة.
وكشفت البيانات أن في الولايات المتحدة أكبر عدد إصابات حول العالم، حيث تجاوزت 79.5 مليون إصابة، في حين بلغ حصيلة الهند من إجمالي الإصابات 42.9 مليون، ثم البرازيل التي سجّلت أكثر من 29.3 مليون إصابة.