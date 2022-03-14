عدو البشرية.. إصابات كورونا 457 مليوناً والوفيات نحو 6 ملايين و424557

وكشفت البيانات أن في الولايات المتحدة أكبر عدد إصابات حول العالم، حيث تجاوزت 79.5 مليون إصابة، في حين بلغ حصيلة الهند من إجمالي الإصابات 42.9 مليون، ثم البرازيل التي سجّلت أكثر من 29.3 مليون إصابة.