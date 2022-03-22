عزل مدينة يقطنها 9 ملايين شخص.. كورونا يبث الرعب في الصين مجددًا

وتجنبت بعض المدن مثل شنغهاي، فرض حجر تام، وعمدت في المقابل إلى عزل مبانٍ بعينها حتى مع ارتفاع الإصابات اليومية الجديدة -التي لا تَظهر عليها أعراض- إلى المئات.